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ESENLER FC (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

— 5 Ocak 2017

ZAFER KOÇAK (Esenler FC)

Excellence Türk Ligi 1.Küme’de devreyi maç eksiği ile beşinci sırada kapatan Esenler’in hedefi geçen sezon olduğu gibi play-off turunda mücadele etmek. İlk yarı değerlendirmeleri ise şöyle:

Esenler FC (Zafer Koçak)

İlk yarı bizim için tam olarak yeterli değidi. Bunda her sene olduğu yeni sezon hazırlığı yapmamamızın rolü büyüktü. Ama ilerleyen haftaarda çabuk toparlandık. İlk yarıda birkaç beklemediğimiz takımlara karşı puan kayıpları yaşadık. İkinci yarı bunlar olmayacak hiç şüphesiz. Hedefimiz yine geçen sezon olduğu gibi ilk dört yani play-off’a kalmaktır.

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