FT: Türkiye’de siyaset değişimi yok

Financial Times gazetesinin iç sayfalarındaysa İstanbul’daki Reina saldırısının ardından hükümetin attığı adımlar ele alınıyor.

Mehul Srivastava ve Erika Solomon imzalarını taşıyan haberde, “[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip] Erdoğan, kameralar karşısında geçen yıl pek çok kez tekrarladığı bir konuşma yaptı. Hain saldırıyı kınadı ve intikam sözü verdi” deniyor.

Saldırının ardından IŞİD hedeflerinin hava operasyonlarıyla vurulduğunu, polisin IŞİD operasyonlarında birçok kişiyi gözaltına aldığını ve olağanüstü halin 3 ay daha uzatıldığını aktaran gazete “Ancak saldırgan hala bulunabilmiş değil” diyor.

Gazeteye konuşan İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Sihirli bir çözüm yok. Bu saldırıları durdurmak için Türkiye, diğer ülkelerden yardım alsın ya da almasın, elinden geleni yapmaya devam edecek” diyor.

Haberde, “Erdoğan’ın politikalarında ciddi bir değişim bekleyenlerin sayısı çok az. Ülke içinde yetkilerini genişletmeye devam ediyor ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin Suriye’deki askeri rolünü de giderek derinleştiriyor” ifadeleri yer alıyor. (bbctürkçe)