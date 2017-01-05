FT: Türkiye’de siyaset değişimi yok

May, Brexit vizyonunu açıklayacak— 5 Ocak 2017
Başbakan Theresa May’in bu ay içinde yapması beklenen Brexit planı konuşması gazetelerde yer buluyor.
Financial Times gazetesinin iç sayfalarındaysa İstanbul’daki Reina saldırısının ardından hükümetin attığı adımlar ele alınıyor.
Mehul Srivastava ve Erika Solomon imzalarını taşıyan haberde, “[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip] Erdoğan, kameralar karşısında geçen yıl pek çok kez tekrarladığı bir konuşma yaptı. Hain saldırıyı kınadı ve intikam sözü verdi” deniyor.
Saldırının ardından IŞİD hedeflerinin hava operasyonlarıyla vurulduğunu, polisin IŞİD operasyonlarında birçok kişiyi gözaltına aldığını ve olağanüstü halin 3 ay daha uzatıldığını aktaran gazete “Ancak saldırgan hala bulunabilmiş değil” diyor.
Gazeteye konuşan İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Sihirli bir çözüm yok. Bu saldırıları durdurmak için Türkiye, diğer ülkelerden yardım alsın ya da almasın, elinden geleni yapmaya devam edecek” diyor.
Haberde, “Erdoğan’ın politikalarında ciddi bir değişim bekleyenlerin sayısı çok az. Ülke içinde yetkilerini genişletmeye devam ediyor ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin Suriye’deki askeri rolünü de giderek derinleştiriyor” ifadeleri yer alıyor. (bbctürkçe)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak