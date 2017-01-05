Londra Gazete
Son haberler
5 Ocak 2017 - Mumlar yaşamlar kararmasın diye yakıldı
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Aralık
4 Ocak 2017 - Guterres’in işi zor
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Kasım
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Ekim
Home / Türkiye / FT: Türkiye’de siyaset değişimi yok

FT: Türkiye’de siyaset değişimi yok

— 5 Ocak 2017

Financial Times gazetesinin iç sayfalarındaysa İstanbul’daki Reina saldırısının ardından hükümetin attığı adımlar ele alınıyor.

Mehul Srivastava ve Erika Solomon imzalarını taşıyan haberde, “[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip] Erdoğan, kameralar karşısında geçen yıl pek çok kez tekrarladığı bir konuşma yaptı. Hain saldırıyı kınadı ve intikam sözü verdi” deniyor.

Saldırının ardından IŞİD hedeflerinin hava operasyonlarıyla vurulduğunu, polisin IŞİD operasyonlarında birçok kişiyi gözaltına aldığını ve olağanüstü halin 3 ay daha uzatıldığını aktaran gazete “Ancak saldırgan hala bulunabilmiş değil” diyor.

Gazeteye konuşan İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Sihirli bir çözüm yok. Bu saldırıları durdurmak için Türkiye, diğer ülkelerden yardım alsın ya da almasın, elinden geleni yapmaya devam edecek” diyor.

Haberde, “Erdoğan’ın politikalarında ciddi bir değişim bekleyenlerin sayısı çok az. Ülke içinde yetkilerini genişletmeye devam ediyor ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin Suriye’deki askeri rolünü de giderek derinleştiriyor” ifadeleri yer alıyor. (bbctürkçe)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close