Hayallerinizi Empire Tiles ile gerçeğe dönüştürebilirsiniz

Kuzey Kıbrıslı genç girişimci Hatice Günay Ahmet; dünyanın birçok ülkesinden temin ettiği birinci sınıf fayans, mermer, porselen, traverten ve doğal taşları www.empiretiles.co.uk elektronik ticaret sitesinden oldukça uygun fiyatlara satışa sunuyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN SEÇENEKLER…

İnternet üzerinden ticaret yapmaya Mayıs 2016’da başlayan genç girişimcinin en büyük amacı; insanların hayalini kurduğu yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak. Bu ‘lüks’ hayatın en önemli basamaklarından birisi de; tuvalet, banyo, mutfak gibi konutların ortak kullanım alanlarını modernize etmekten geçiyor. Başarılı girişimci, bu ortamı yaratmanın zannedildiği kadar zor olmadığını, internet sitesini ziyaret edenlerin mutlaka kendi bütçelerine uygun doğal taş, mermer ve traverten bulabileceğini vurguluyor.

Hatice Günay Ahmet, “İnsanlar büyük dekorasyon mağazalarında lüks ve tamamen tasarıma odaklanan fayansları, mermerleri görüp adeta büyüleniyor. Haliyle kendi evlerinde de bu ürünleri kullanmak istiyorlar. Artık bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek bizim sayemizde hiç de zor değil” diyor.

DÜNYANIN HER YERİNDEN ÜRÜN VAR

Sadece Türkiye, Portekiz, Uzakdoğu, Ortadoğu, Güney Amerika ile Orta Asya’dan getirdikleri ve internet sitesi üzerinden paylaştıkları ürünleri satmadıklarını, özel sipariş gerektiren mamulleri de müşterilerine sunabildiklerini anlatan Hatice Günay Ahmet, teslimat ağlarının da geniş olduğunu ifade etti.

TESLİMAT AĞI OLDUKÇA GENİŞ

“Londra başta olmak üzere İngiltere geneline ve İrlanda’ya ürün gönderebiliyoruz. Talep olması halinde teslimat ağımız tüm dünyayı da kapsayabilir. Bu anlamda herhangi bir sıkıntımız yok” diyen Hatice Günay Ahmet’in yakın gelecekteki hedefi ise; ana faaliyet konusu e-ticaret olmak üzere sattıkları ürünlerden oluşan bir sergi salonu açmak. Dolayısıyla müşterileri için; mermer, doğal taş ve travertenlere dokunabilecekleri bir ortam hazırlamak.

Geçmişte Jordan Walker gibi ünlü tasarımcılarla çalıştığını ifade eden genç girişimci, müşteri portföyünde mimar, iç mimar ve sanatçıların yer aldığını da kaydetti.