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Hüseyin Gazioğlu 50. yaşını sevenleriyle birlikte kutladı

— 5 Ocak 2017

 

Kıbrıslı ünlü işadamı Hüseyin Gazioğlu, 50. yaşını geçtiğimiz günlerde ailesi ve dostlarıyla birlikte kutladı. Highland Restaurant’ta gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında neşeli ve eğlenceli anlar yaşandı.

Kıbrıs’tan gelen kız kardeşi ve eniştesi de doğum günü kutlamasına katılarak Hüseyin Gazioğlu’nu yalnız bırakmadı.

Doğum günü pastasını kestikten sonra ailesi ve dostlarına bir konuşma gerçekleştiren Hüseyin Gazioğlu, “Bugün beni hatırlayan, doğum günümü kutlayan bütün arkadaşlarıma, aileme ve sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki; hepimiz doğum günlerimizi, bir yıl öncekinden daha da sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kutlarız” dedi.

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