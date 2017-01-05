Hüseyin Gazioğlu 50. yaşını sevenleriyle birlikte kutladı

Galler’de 75 yaşındaki ırkçıya para cezası— 5 Ocak 2017
Gallerde Müslüman bir kadına ırkçı sözlü saldırıda bulunan 75 yaşındaki adam, para cezasına çarptırıldı.
Kıbrıslı ünlü işadamı Hüseyin Gazioğlu, 50. yaşını geçtiğimiz günlerde ailesi ve dostlarıyla birlikte kutladı. Highland Restaurant’ta gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında neşeli ve eğlenceli anlar yaşandı.
Kıbrıs’tan gelen kız kardeşi ve eniştesi de doğum günü kutlamasına katılarak Hüseyin Gazioğlu’nu yalnız bırakmadı.
Doğum günü pastasını kestikten sonra ailesi ve dostlarına bir konuşma gerçekleştiren Hüseyin Gazioğlu, “Bugün beni hatırlayan, doğum günümü kutlayan bütün arkadaşlarıma, aileme ve sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki; hepimiz doğum günlerimizi, bir yıl öncekinden daha da sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kutlarız” dedi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak