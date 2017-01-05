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İstifa eden İngiliz büyükelçi: Gerçekleri söylemekten çekinmeyin

— 5 Ocak 2017

 

İstifa eden İngiltere’nin Avupa Birliği (AB) Büyükelçisi Ivan Rogers

İstifa eden İngiltere’nin Avupa Birliği (AB) Büyükelçisi Ivan Rogers, görevden ayrılırken ekibine ‘temelsiz fikirleri sorgulamaktan ve güçlü konumdakilere gerçekleri söylemekten çekinmemeleri’ çağrısında bulundu.

Rogers, ekibine yolladığı veda yazısında, hükümet yetkililerinin her ne kadar onları ‘rahatsız etse de’ Avrupa’nın görüşlerini ‘yumuşatılmadan’ duymaları gerektiğini söyledi.

Rogers, İngiltere’nin Birlik’ten ayrılma sürecinde önemli bir rol üstlenmesi beklenirken henüz ayrılık müzakereleri başlamadan ani bir şekilde görevinden istifa etmişti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Rogers’ın konumunun ayrılık müzakereleri başlamadan doldurulabilmesi için böyle bir karar aldığı belirtildi.

BBC’nin ulaştığı, Rogers’ın elçilik personeline gönderdiği veda e-postası da bu açıklamayı doğruluyor.

Diğer yandan Rogers, ‘hükümetin, ülkenin menfaatini ancak elçilik personelinin tecrübesinden yeterince yararlanması durumunda savunabileceği’ konusunda uyarılarda bulunuyor.

Başbakanlık ise Rogers’ın yazısı ile ilgili sorulara cevap vermese de Rogers’ın ‘görüşlerini dile getirmekte serbest’ olduğunu söyledi. (bbctürkçe)

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