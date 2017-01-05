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İzmir’de terör saldırısı: 2 Şehit (Videolu)

— 5 Ocak 2017

İzmir Adliyesi’ne teröristlerin akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir mübaşir şehit oldu.
BOMBALI ARAÇLA SALDIRI

İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ

Teröristlerden 2’si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristlerle polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti.

Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi. Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı.

İzmir Adliyesi’ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.


1 POLİS, 1 MÜBAŞİR ŞEHİT

İzmir Adliyesi’ne teröristlerin akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir mübaşir şehit oldu.

Saldırıda yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılan 11 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırıyı yapan 3 teröristten 2’si olay yerindeki çatışmada ölü ele geçirilirken, 1 terörist kaçtı. Teröristlere ait 1 Kalaşnikof, RPG7 roketatar ve 8 el bombası ele geçti. Çiğli yönüne kaçtığı belirlenen siyah montlu ve beyaz bereli, 1.70 boylarındaki teröristin yakalanması için bu bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.

 

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