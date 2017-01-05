May, Brexit vizyonunu açıklayacak— 5 Ocak 2017
Başbakan Theresa May’in bu ay içinde yapması beklenen Brexit planı konuşması gazetelerde yer buluyor.
Başbakan Theresa May’in bu ay içinde yapması beklenen Brexit planı konuşması gazetelerde yer buluyor.
Daily Telegraph gazetesinin manşetinden duyurduğu haberde ‘May Brexit vizyonunu açıklayacak’ deniyor.
Theresa May’in Brexit sürecinin en çok konuşulan iki konusu olan ortak Pazar ve kişilerin serbest dolaşımı konularıyla ilgili net mesajlar vereceğini ifade eden gazete, “May sınır kontrollerini sağlamak mümkün olmazsa ortak pazardan çıkılabileceğinin sinyalini vermeye hazırlanıyor” diyor.
“May göçün kontrolü konusunun kırmızı çizgisi olacağını net bir şekilde ifade edecek” denen haberde, hükümete göre kişilerin serbest dolaşımının İngiltere için bir seçenek olmadığı vurgulanıyor.(bbctürkçe)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak