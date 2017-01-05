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May, Brexit vizyonunu açıklayacak

— 5 Ocak 2017

Başbakan Theresa May’in bu ay içinde yapması beklenen Brexit planı konuşması gazetelerde yer buluyor.

Daily Telegraph gazetesinin manşetinden duyurduğu haberde ‘May Brexit vizyonunu açıklayacak’ deniyor.

Theresa May’in Brexit sürecinin en çok konuşulan iki konusu olan ortak Pazar ve kişilerin serbest dolaşımı konularıyla ilgili net mesajlar vereceğini ifade eden gazete, “May sınır kontrollerini sağlamak mümkün olmazsa ortak pazardan çıkılabileceğinin sinyalini vermeye hazırlanıyor” diyor.

“May göçün kontrolü konusunun kırmızı çizgisi olacağını net bir şekilde ifade edecek” denen haberde, hükümete göre kişilerin serbest dolaşımının İngiltere için bir seçenek olmadığı vurgulanıyor.(bbctürkçe)

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