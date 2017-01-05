Mumlar yaşamlar kararmasın diye yakıldı

LONDRALILAR yeni yıl gecesi İstanbul’daki ünlü eğlence mekanı Reina’da yaşanan silahlı terör saldırısına tepki göstermek ve olayda hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği tarafından yapılan çağrı ile Londra’nın ünlü meydanlarından Trafalgar’da toplanan onlarca kişi, yaktıkları mumlar ile terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri andı.

“Mumunu/karanfilini al sen de gel. Yaşamın karartılmasına karşı bir ışıkta sen yak” çağrısı ile düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme, “Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Reina’da yapılan insanlık dışı katliama karşı, sesimizi yükseltmek için, Trafalgar Meydanı’nda bir araya geldik. Sadece Reina’da değil bir öncesindeki Beşiktaş stadına düzenlenen saldırıyı da en şiddetli biçimde kınıyoruz. Bu insanlara karşı alınmış bir tavırdır. Laik Cumhuriyet’e karşı bir tavır olarak alıyoruz. Bunun her zaman karşısında olacağız. Bu tür şeylere asla geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Saldırı hakkında ayrıca yazılı açıklama yapan CHP UK, şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Ortaköy’de yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen, 39 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 65 vatandaşımızın yaralandığı kanlı terör saldırısını gerçekleştiren terör örgütünü, izledikleri yanlış politikalar sonucu ülkemizi bu terör örgütlerinin hedefi haline getiren politikacıları, bu tür elim saldırıları önlemek için gerekli önlemleri almayan, alamayan, ihmali bulunan bütün birimleri şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Yaşam tarzımıza taciz niteliği taşıyan bu saldırıya bazı kesimlerin günler öncesinden çanak tutmaya başlamasını ve bu çanak tutanlara karşı AKP hükümetinin hiçbir önlem almamasını, ya da bu kişiler için hiçbir inceleme başlatmamasını da şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Yılbaşı öncesinde adeta Türkiye Cumhuriyeti’nde değil de, sıradan bir Ortadoğu ülkesinde yaşıyormuşuz gibi çeşitli TV kanallarında sayısız cüppeli, takkeli ve sarıklı hoca yayınlara çıkartılmış ki, bunların arasında çocuk taciz ve tecavüzünden mahkum olanlar da vardır, bunlar vasıtasıyla “yılbaşı kutlamak haramdır, kutlayanlara müdahale etmek caizdir” propagandası yapılmıştır. Aleyhine olan sosyal medya paylaşımlarına bile anında inceleme başlatan AKP hükümeti, bütün bu kışkırtmalara sessiz kalmıştır ve hiçbiri hakkında bir inceleme başlatmamıştır. Yılbaşından önceki iki gün boyunca, yüz binlerce cami de benzer vaazlar verilmiştir ve Diyanet İşleri Başkanlığı da “yılbaşı kutlamak haramdır” şeklindeki fetvasıyla bütün bu karanlık odakları cesaretlendirmiştir ve yılbaşı kutlayanlar adeta hedef haline getirilmiştir…

Türkiye’yi 14 yıldır yönetemeyen bu karanlık zihniyete, Türkiye Cumhuriyeti’nin fabrika ayarları, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetin kazanımları bir gömlek bol gelmiştir ve ülkemizde ısrarla Türkiye’yi geriye götürme politikası izlemişlerdir. Ülkemizi terör batağına batırarak tam bir Ortadoğu ülkesine çeviren bu karanlık zihniyeti derhal istifaya çağırıyoruz ve ne olursa olsun bu karanlık zihniyet karşısında asla diz çökmeyeceğimizi teyit ediyoruz.”