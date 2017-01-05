Reina’da hayatını kaybedenlere dua

AVRUPALI Türk Demokratlar Birliği İngiltere Teşkilatı yeni yılın ilk sabah namazında Reina’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere dua etti.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu UETD UK üyeleri geleneksel hale getirdikleri sabah namazı sohbetlerini yılın ilk gününde Diyanet Camisinde gerçekleştirdi. Diyanet Vakfı İmamı İsa Karadere tarafından kıldırılan sabah namazı sonrası sohbet gerçekleştirildi. Karadere sabah namazının önemine değinip gençlere önemli öğütler verdikten sonra İstanbul Reina’da meydana gelen saldırıyı değinerek hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dileyerek dua ettirdi.

UETD UK Başkanı Dr. Turhan Özen de Reina’daki terör saldırısı hakkında açıklamada bulundu. Özen “Terör örgütü insan ve mekan tanımadan, insanlarımızın yaşam tarzını hedef alarak seküler-dindar ayrımını derinleştirip bir gerilim atmosferi oluşturmak istiyor. Sağduyumuza kasteden terör saldırılarının ülkemizin birlik ve beraberliğini bozamayacak ve hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. UETD UK olarak Reina’da hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.”