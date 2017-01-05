Londra Gazete
Son haberler
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Aralık
4 Ocak 2017 - Guterres’in işi zor
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Kasım
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Ekim
3 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Eylül
Home / İngiltere ve Londra / Türkiye ile terörle mücadelede omuz omuza veriyoruz

Türkiye ile terörle mücadelede omuz omuza veriyoruz

— 5 Ocak 2017

Matthew Rycroft

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft, terörle mücadelede Türkiye’ye destek verdiklerini belirterek “Türkiye ile özellikle terörle mücadelede omuz omuza veriyoruz” dedi.

İngiltere‘nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye‘deki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“SURİYE’DEKİ ATEŞKESİN UYGULANMASI OLMASI SON DERECE ÖNEMLİ”

Suriye‘deki hava bombardımanları gibi çeşitli ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını belirten Rycroft, Türkiye ve Rusya‘nın garantörlüğündeki ateşkesin uygulanmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

“TÜRKİYE’NİN ORTAĞI VE MÜTTEFİKİYİZ”

Irak‘ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Rycroft, Türkiye‘nin terör örgütü PKK‘nın Irak‘taki varlığına ilişkin endişeleri ve İngiliz hükümetinin PKK‘nın Irak‘taki varlığı hakkında nasıl bir tavır sergilediğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Birleşik Krallık, Türkiye‘nin yakın bir dostu, ortağı ve müttefiki. Türkiye ile özellikle terörle mücadelede omuz omuza veriyoruz. Hem Türkiye içinde hem de bölgede terörle mücadelede Türk dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz.” (haberler.com)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close