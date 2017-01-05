Yeni Boğaziçi (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

Excellence Mortgage 1.Küme takımlarından Yeni Boğaziçi ilk yarıyı bir maç eksiği ile dördüncü sırada kapattı. Yeni Boğaziçi’nin ilk yarı değerlendirmesi şöyle:

Yeni Boğaziçi (Erdoğan Baca)

İlk yarıyı İstediğimiz yerde bitiremedik. Düzcespor’la ilk yarıdan kalan erteleme maçımız var. Kazansak bile hedefimizden geri kaldık. Yetersizdik. Maçlara iyi başladıktan sonra geriye düştük. Lejyoner olarak gördüğüm birkaç futbolcu aldık, şayet maçlara gelirlerse birşeyler yapabiliriz. Aslında play-off’a kalırsak bunu bonus olarak görüyorum. Rakiplerimiz gerçekten güçlü. Ligi üst sıralara yakın bitirsek bizim için iyidir.