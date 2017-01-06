Ankara’da Kıbrıs Zirvesi

Londra’da artan zehirli havaya karşı dizel önlemi— 6 Ocak 2017
Londra’da artan toksik hava gazı oranlarının azaltılması yolunda dizel motorla çalışan araçların lisanslarının sona erdirilmesi öne sürüldü.
Cenevre zirvesi öncesi Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
İzmir’deki terörist saldırı nedeniyle yaklaşık 1.5 saat gecikmeli olarak başlayan görüşme, az önce tamamlandı.
Görüşmeyle ilgili basına herhangi bir açıklama yapılmadı.
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