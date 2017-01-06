Cemevi’nde çocuklar için yeni yıl eğlencesi

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, çocuklara özel yeni yıl eğlencesi düzenledi.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde 27 Aralık Salı günü gerçekleşen yeni yıl eğlencesine onlarca çocuk katıldı. Çocuklar palyaço ve çocuk şarkıları çalan Dj eşliğinde etkinlikte keyifli bir akşam geçirdi. Palyaço ile birlikte oyunlar oynayan çocuklara eşlik eden aileler de düzenlenen etkinlikten çok memnun ayrıldılar.