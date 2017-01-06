DUMLUPINAR (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme’de şampiyonluk adaylarından Dumlupınar, ilk yarıyı inanılmaz puan kayıplarıyla ancak yedinci sırada kapatabildi. Değerlendirme şöyle yapıldı.

Dumlupınar (Ozan Beliger)

Ligin ilk yarısında inanılmaz şanssızlıklar yaşadık. Tam 9 futbolcumuzdan sakatlıklar nedeniyle verim alamadık. Yedeklerle sahaya bile zor çıktığımız günler oldu. Ama ikinci yarıda sakat futbolcularımız geri dönüyor. Bazı takviyeler de yapıyoruz. Menajerimiz Mustafa Tezel, ailedeki sağlık sorunu nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı. Şimdi bu görevi Ali Açık yerine getiriyor. İkinci yarıda maçlarımızı kazanıp, play-off’a kalacağımıza inanıyorum. Dumlupınar bomba gibi geliyor diyebilirim.