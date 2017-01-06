Federasyondan İngiliz kulüplerine güvenlik uyarısı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig takımlarını terör tehdidine karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, federasyondan kulüplere giden yazıda, son dönemde dünyanın çeşitli kentlerinde yaşanan terör saldırılarına dikkat çekilerek, güvenlik önlemleri konusunda daha dikkatli ve hassas olmaları uyarısında bulunuldu.

Manchester United’ın dünyaca ünlü stadı Old Trafford, geçen yıl yaşanan iki güvenlik zafiyetiyle gündeme gelmişti. Mayıs ayında bir güvenlik şirketinin tatbikat sırasında tuvalette unuttuğu paket nedeniyle, Bournemouth maçı öncesinde önce tribünler boşaltılmış, ardından da maç ertelenmişti.

Manchester ekibi, ligdeki Arsenal maçını izlemek için stat turunda içeri giren ve geceyi tuvalette geçiren iki taraftar nedeniyle de kasım ayında haber olmuştu.

Manchester United’ın 31 Aralık’ta Middlesbrough ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maç öncesindeki güvenlik önlemlerinin de yer verildiği haberde, stada aracıyla gelen taraftarların durdurulduğu ve aracın görünmeyen bölümlerinin aynalar yardımıyla güvenlik görevlileri tarafından kontrol edildiği kaydedildi. (aa)