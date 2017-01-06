Florida Havaalanında silahlı çatışma: ölüler olduğu belirtiliyor

Norveç Başbakanı: Brexit müzakereleri çok zor geçecek— 6 Ocak 2017
Norveç Başbakanı Erna Solberg Brexit müzakerelerinin oldukça zor geçeceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bulunan Florida’nın Fort Lauderdale havaalanında yerel birimlerden alınan bilgiye göre aniden açılan ateşle birden fazla kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralılar arasında hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.
Amerikan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, olay Britanya saatiyle 18.00’da gerçekleşirken, yaralı ve ölü sayısına dair kesin bilginin henüz bilinmediği açıklandı.
Devamı gelecek…
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