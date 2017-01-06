İlker Kılıç’a yılbaşı gecesi doğum günü sürprizi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) UK’in eski Başkanı, siyasi düşünür ve yazar İlker Kılıç, 70. doğum gününü, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA) binasında yenilenen dekoru ve yeni yönetimiyle faaliyet göstermeye başlayan ‘Kıbrıs Evi’nde sevenleriyle birlikte kutladı. Yılbaşı gecesine denk gelen sürpriz doğum günü partisi neşeli anlara sahne oldu.

Doğum günü pastasını sevenlerinin alkışları eşliğinde kesen İlker Kılıç, “Hem yeni yılı, hem de doğum günümü aynı gecede kutlamak benim için çok büyük bir mutluluk… Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmayan tüm sevenlerime çok teşekkür ederim” dedi.