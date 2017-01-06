Londra Gazete
Son haberler
6 Ocak 2017 - Limasollular Derneğinden Küçük ve Denktaş’a mevlit
6 Ocak 2017 - Cemevi’nde çocuklar için yeni yıl eğlencesi
6 Ocak 2017 - Türkiye’ye tatile gidene bedava yemek
6 Ocak 2017 - “Katliamın sorumlusu AKP iktidarıdır”
6 Ocak 2017 - İngiltereli’lerden Halep’e gönül köprüsü
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere Başbakanı May, Trump ile görüşecek

İngiltere Başbakanı May, Trump ile görüşecek

— 6 Ocak 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ı 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninden sonra Beyaz Saray’da ziyaret edecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, May’in danışmanlarının geçen ay Trump’ın heyetiyle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından 2 lider önümüzdeki aylarda bir araya gelecek. Basın, ziyaretin şubat ayında gerçekleşeceğini bildirdi.
ABD seçim kampanyası sırasında Trump’ı, Müslüman karşıtı söylemleri başta olmak üzere birçok konuda eleştiren May’in ziyaretinin amacının, 2 lider arasındaki ilişkileri düzeltmek ve özellikle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) ardından yeni ticari atılımlar yapmak olduğu belirtildi.

Donald Trump, görevine 20 Ocak’ta başlayacak.

İlişkileri sıcak tutma bağlamında ayrıca Trump’ın bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth’in davetlisi olarak İngiltere’ye resmi ziyarette bulunmasının beklendiği de kaydedildi.
Amerikan başkanlık seçimleri sonrası Trump’a tebrik ziyareti gerçekleştiren ilk İngiliz siyasetçi, AB ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage olmuştu.
İngiltere Başbakanı May’in, ABD ziyaretinden önce ise bu ay sonunda Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, May’in 27 Ocak’ta Türkiye’yi ziyaret etmesinin planlandığını söylemişti. (aa)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close