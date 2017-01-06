İngiltere Başbakanı May, Trump ile görüşecek— 6 Ocak 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ı 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninden sonra Beyaz Saray’da ziyaret edecek.
İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ı 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninden sonra Beyaz Saray’da ziyaret edecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, May’in danışmanlarının geçen ay Trump’ın heyetiyle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından 2 lider önümüzdeki aylarda bir araya gelecek. Basın, ziyaretin şubat ayında gerçekleşeceğini bildirdi.
ABD seçim kampanyası sırasında Trump’ı, Müslüman karşıtı söylemleri başta olmak üzere birçok konuda eleştiren May’in ziyaretinin amacının, 2 lider arasındaki ilişkileri düzeltmek ve özellikle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) ardından yeni ticari atılımlar yapmak olduğu belirtildi.
İlişkileri sıcak tutma bağlamında ayrıca Trump’ın bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth’in davetlisi olarak İngiltere’ye resmi ziyarette bulunmasının beklendiği de kaydedildi.
Amerikan başkanlık seçimleri sonrası Trump’a tebrik ziyareti gerçekleştiren ilk İngiliz siyasetçi, AB ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage olmuştu.
İngiltere Başbakanı May’in, ABD ziyaretinden önce ise bu ay sonunda Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, May’in 27 Ocak’ta Türkiye’yi ziyaret etmesinin planlandığını söylemişti. (aa)
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