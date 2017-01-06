İngiltereli’lerden Halep’e gönül köprüsü

İngiltere’nin farklı şehirlerinde yaşayan Anadolu toplumu, Hayrat Vakfı İngiltere temsilciliği önderliğinde Halep’teki savaş mağdurları için bir yardım kampanyası başlattı. Düzenlenen kampanya ile toplanan yardımlar Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne bağışlandı. 25 Aralık Pazar günü basın mensuplarının ve Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katıldığı büyük bir merasimle 16 TIR’lık Halep yardım konvoyu Bursa’dan dualarla Suriye’ye gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Suriye yardımlarına #DünyaİyilikleDeğişir kampanyası ile uzun zamandır devam ediyordu. Son olarak, #HalepİçinHareketeGeç adlı dev kampanyası doğrultusunda son 10 günde 600’ü aşkın yardım TIR’ı toplandı.

Türkiye’de özellikle Halep için son günlerde yoğunlaşan bu yardım kampanyalarına İngiltere’de yaşayan Türkler de katıldı. 5 tır yardım toplayan vatandaşlarımız, Suriyeli kardeşlerine destek olmanın mutluluğunu yaşadı. İngiltere’nin yardımlarından 3 tır Pazar günü Bursa’dan gönderilirken diğer tırların da önümüzdeki günlerde gönderileceği bildirildi.

SEVGİ VE DUA TIR’LARI YOLA ÇIKTI

İngiltere’deki Türkiye vatandaşlarının topladığı yardımlar, Suriye içindeki güvenli bölgelerde dağıtılacak. Ailelerin, çocukların ve hanımların da destek olduğu yardım tırları dualarla Bursa’dan uğurlandı. Hayrat Vakfı İngiltere temsilcisi yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu tırlarda sadece insani yardımlar yok, biz sevgimizi ve dualarımızı da yükledik tırlara. Duamız ve temennimiz odur ki, Suriye’de ve dünyanın diğer yerlerinde artık Müslüman çocuklar ağlamasın. Bu tırlar, inşallah bir dua ve niyettir. Kahramanca ve fedakaraca çalışan gönüllülerimize ve destek olan değerli halkımıza, necip milletimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Kampanyamıza devam ediyoruz. Masum ve mağdur Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

#HalepİçinHareketeGeç

İngiltere’de olduğu gibi, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerindeki vatandaşların destekleri devam ederken siz de eğer Suriyeli çocuklara ve savaş mağdurlarına destek olmak isterseniz, www.hayratyardim.org adlı siteyi ziyaret edebilir veya www.facebook.com/hayratyardim adlı adresten yardım faaliyetlerini takip edebilirsiniz.