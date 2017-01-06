Judo’nun ‘Altın Kızı’ Açelya Toprak

Kıbrıslı Türk kızı Açelya Toprak, judoda ‘Yılın Sporcu’su seçildi.

Judocu olan ablası Remziye’yi örnek alarak daha dört yaşında başladığı judo sporunu 14 yıldır yapan, gösterdiği büyük başarılar sonunda geçen Mart ayında İngiltere Judo Milli Takımı’na seçilen Açelya Toprak, geçtiğimiz günlerde ise Nottingham’da yapılan bir törende ‘Yılın Sporcusu’ ünvanına layık görüldü.

Şimdiye kadar gerek kulübü Metro, gerekse İngiliz Milli takımıyla çoğunluğu altın olmak üzere 100’ü aşkın madalya kazanan Açelya Toprak, bundan böyle hedefini 2020’de Japonya’nın Tokyo kentinde yapılacak Olimpiyat Oyunları’na çevirdi.

FEDERASYONDAN, AÇELYA’YA TAM DESTEK

Judo otoritelerinin, İngiltere’nin kadınlar kategorisindeki şimdiye dek en iyi ve başarılı sporcusu olan nitelendirdiği Kıbrıslı Türk judocu, Wolwerhampton’da bir yandan üniversite eğitimini sürdürürken, öte taraftan da İngiltere Judo Federasyonu’nu tarafından yakın markaja alındı. Kendisine kalması için bir oda veren, antrenmanlarını da aynı bölgedeki spor salonunda antrenörler eşliğinde yapmasını sağlayan Federasyon 2020, Tokyo Olimpiyat Oyunları için ona her türlü desteği verme kararı aldı.

Özellikle bu yıl Güney Afrika’da yapılan Commenwealth Oyunlarında 18-21 yaş grubu ile 21 yaşüstü grubunda 57 kilo’da iki altın madalya alarak herkesi kendine hayran bırakan genç judocunun Milli Takıma yükselmesinde İngiltere çapında Galler ve İskoçya’da dahil olmak üzere çeşitli şampiyonalarda büyük başarılarla aldığı yüksek puanların payı etki yaptı.

SPORCU AİLENİN KIZI

Kıbrıs ve Londra spor camiasının yakından tanıdığı rekortmen atlet amcası Asım Dilaver, yine atlet ve futbolcu diğer amcası Mehmet Dilaver’in yeğeni olan Açelya Toprak’ın babası da İstanbul Anadoluhisarı Spor Akademisi’nin cimnastik ve yüzme bölümlerinden mezun olan Hüseyin Toprak. Londra’da 27 yıldan beri yaşayan Hüseyin Toprak, kızının büyük başarılarıdan gurur duyarken, “O, judo sporuna adeta aşık. Hatta bir ara yüzme sporu da ilgi duymuş ve başarılı da olmuştu. Ama, biraz da ablasının da etkisiyle olsa gerek judoda ilerlemeyi tercih etti. Bunu da başardı. Azmi ve çok çalışması sayesinde de bugünlere geldi. Onun Tokyo Olimpiyat Oyunlarına da katılacağına inanıyorum” dedi.

2016’DA MİLLİ TAKIMDA ALDIĞI BAŞARILAR

Portekiz (14 Mart): Avrupa Gençler Kupası’nda altın madalya

Rusya (17 Nisan): Avrupa Gençler Kupası’nda bronz madalya

Güney Afrika (27 Nisan): Commonwealth Oyunlarında gençler ve büyüklerde altın madalya

Macaristan (10 Temmuz): Avrupa Gençler Kupası’nda bir altın

Polonya (16 Temmuz): Avrupa Gençler Kupası’nda bir bronz

İspanya-Malaga (18 Eylül): Avrupa Gençler seçmelerinde beşincilik

İngiltere Şampiyonası (10-11 Aralık): büyükler ve gençlerde altın