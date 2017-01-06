“Katliamın sorumlusu AKP iktidarıdır”

TÜRK Kürt Toplum Merkezi Day-Mer de Reina’ya düzenlenen terör saldırısı sonrası açıklama yapan kuruluşlar arasında yer aldı.

Yaşanan terör saldırısından AKP yönetimini sorumlu tutan Day-Mer’in yayınladığı açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle: “Türkiye’de halklar ve emekçiler açısından oldukça kötü ve acılı geçen bir yıldı 2016. Patlamalar ve bombalamalarla yüzlerce insanımızın hayatını kaybettiği, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, kamu emekçileri üzerindeki saldırılarla işten atmaların ve hapislerin reva görüldüğü, Kürt belediyelerine kayyum atamaları, seçilmiş HDP milletvekillerinin tutuklanmaları, Kürt bölgelerinde yapılan katliamlar… Yeni bir yıl yeni umutlar, saldırılara karşı halkların ve emekçilerin en geniş kesimin birlikte mücadelesinin ilerlediği, bombalamaların son bulduğu ve barışın daha da güçlü bir şekilde seslendirileceği bir yıl demekti. 2017 yılının ilk saatlerinde bu umutlarımıza kan bulandı… Dünya basınında genişçe yer bulan bu saldırı, göz göre göre geliyorum dedi. Saldırıdan önce başlatılan yılbaşı ve noel aleyhtarı kampanyaların yarattığı ortam saldırganlara cesaret verdi. Bir devlet kurumu olan ve yurttaşlardan gelen vergilerle işleyen Diyanet İşleri başkanının yılbaşı öncesi Cuma hutbesinde camilerde verilen vaazlarda noel ve yılbaşı kutlamalarını yeren, günah olduğunu belirten açıklamaları saldırganları daha da cesaretlendirdi… AKP iktidarının muhafazakar ve kindar bir nesil yetiştiren, bunun için eğitim alanını kendi politikası çerçevesinde hizaya getiren politikaları, kendisine biat etmeyen, kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan muhalif kesimlere karşı faşizan saldırıları artarak devam etmektedir. Katliamı kınayan ve Laiklik yanlısı kahvehanelerde propaganda yapan gençler gözaltına alınırken, sosyal medyada katliamı övenlere karşı hiç bir müdahele yapılmamaktadır. En son modacı Barbaros Şansal’ın sosyal medyada yayınladığı bir mesaj üzerine, Kıbrıs’dan Türkiye’ye iadesi sonrası uçaktan iner inmez yapılan linç girişiminde bulunanlar cesareti nerden almaktadır? Onca katliamlara, bombalamalara rağmen hiç bir hükümet yetkilisinin sorumluluğu almayan, istifa etmeyen ve sadece teröre karşı birlik edebiyatlarını yapan kimdir? Hiç kuşku yoktur ki bunların sorumlusu AKP iktidarının kendisidir. İngiltere’de yaşayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı göçmen emekçiler olarak bizler yaşananları kaygıyla, üzüntüyle ve öfkeyle izlemekteyiz…”