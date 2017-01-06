Limasollular Derneğinden Küçük ve Denktaş’a mevlit

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin merhum önderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş, ölüm yıl dönümleri münasebeti ile Londra’da okunacak mevlit ile anılacak.

Limasollular Derneği ve Kuzey Londra Türk İslam Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan programda mevlit öncesinde her iki merhum lider hakkında konuşmalar yapılacak. Gerçekleşecek mevlide, okullar, dernekler, kurumlar ve kuruluşların yanı sıra tüm halk davet edildi. Kuzey Londra’da 15 Ocak Pazar günü saat 14.00’te yapılacak olan anma törenine 628-630 Green Lanes, Haringey London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ev sahipliği yapacak.

Okutulacak mevlit hakkında daha fazla bilgi almak için 0771 316 0684 veya 0208 881 8844 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

FAZIL KÜÇÜK KİMDİR?

Dr. Fazıl Küçük 1906 tarihinde Lefkoşa kazasına bağlı Ortaköy’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Küçük, üniversite eğitimini İsviçre’de tamamladıktan sonra Kıbrıs’a döndü. Dr. Küçük 1931 yılında Rumların isyanı ardından ara verilen belediye seçimlerini 1943’te muhaliflerine karşı büyük bir zaferle kazandı. Adada başlayan Rum saldırıları ardından 1955 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları arasında yapılan üçlü konferansı izlemek üzere, Londra’ya geldi. Burada Kıbrıslı Türkler tarafından Trafalgar Meydanında düzenlenen büyük mitingde bir de konuşma yaptı. Kıbrıs Türk halkı 1959’da Küçük’ü rakipsiz olarak Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçti. 1967 tarihinde kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi’nde başkanlığa getirilen Küçük, 1973 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığından ayrılarak, yerini Rauf R. Denktaş’a bıraktı.

RAUF R. DENKTAŞ KİMDİR?

1924’te Kıbrıs’ın Baf Kasabasında dünyaya gelen Rauf Raif Denktaş, Lefkoşa İngiliz Okulundan mezun olup, İngiltere’de hukuk okuduktan sonra 1947 yılında Kıbrıs’a dönmüştür. Türk halkının İngilizler tarafından gasp edildiği konularında Dr. Fazıl Küçük ile ortak çalışmaya giren Denktaş, 1958’de büyük ölçüde artan EOKA saldırıları karşısında Türk Mukavemetinin etkili şekilde görev yapmasını sağlar. 1959’da Zürih Anlaşması’nın hazırlanmasında Rauf Denktaş’ın perde arkasında etkin rolü olmuştur. 1974 Kıbrıs Harekatı’nın ardından 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilanı ile devlet ve meclis başkanı görevlerini yürüten Denktaş, anayasa uyarınca 1976’da yapılan ilk genel seçimlerde devlet başkanlığına seçildi. 1981 yılında ikinci kez devlet başkanı olan Denktaş, 2005’te görevi Mehmet Ali Talat’a devretti.