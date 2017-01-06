Londra’da artan zehirli havaya karşı dizel önlemi— 6 Ocak 2017
Londra’da artan toksik hava gazı oranlarının azaltılması yolunda dizel motorla çalışan araçların lisanslarının sona erdirilmesi öne sürüldü.
Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın incelemesine yönelik hazırlanan beyannamede, Londra’da artan toksik hava gazı oranlarının azaltılması yolunda dizel motorla çalışan araçların lisanslarının sona erdirilmesi öne sürüldü.
The City of London Corporation tarafından hazırlanan öneride, dizel araba kiralamanın da 2020’de tamamen yasaklanmış olması gerektiği vurgulandı. The City of London Public Protection birimi direktörü Jon Averns, elektrik ve hibrid modelli araçların dizelin yerini alması durumunda Londra havasının önemli derecede iyileşeceğini öne sürdü.
“Dizel araçların yaydığı nitrojen dioksit özellikle astım, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi şikayetlerin yolunu açar nitelikte. Bu mutlaka önüne geçilmesi gereken bir durum”
Sadiq Khan’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre de, dizeli azaltmaya yönelik tekliflerin hükümete sunulduğu ve Belediye Başkanının ivedilikle bu konular hakkında girişimde bulunması için daha fazla yetki ile görevlendirilmesi teklifinin yapıldığı belirtildi.
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