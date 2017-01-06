Norveç Başbakanı: Brexit müzakereleri çok zor geçecek— 6 Ocak 2017
Norveç Başbakanı Erna Solberg Brexit müzakerelerinin oldukça zor geçeceğini söyledi.
Norveç Başbakanı Erna Solberg Brexit müzakerelerinin oldukça zor geçeceğini söyledi.
Solberg İngiliz hükümetinin uluslararası müzakere konusunda deneyim eksikliğine işaret etti. Norveç hükümeti İngiltere’nin ikinci dünya savaşından bu yana en karmaşık müzakerelere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. İngiltere ise geçtiğimiz günlerde istifa eden İngiltere’nin Avrupa Birliği büyükelçisi Ivan Rogers’ın yerine Tim Barrow’u atadı. Ivan Rogers kimileri tarafından Brexit konusunda isteksiz olarak tanımlanıyordu.
Görevinden istifa eden Rogers de İngiliz hükümetinin AB ile ayrılık müzakerelerini yürütebilecek tecrübeden yoksun olduğunu belirtmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit ile ilgili sürecin mart ayı sonuna kadar devreye sokulacağını açıklamıştı. Müzakerelerin iki yıl sürmesi bekleniyor. (euronews)
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