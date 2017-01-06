TÜRKMENKÖY (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

Norveç Başbakanı: Brexit müzakereleri çok zor geçecek— 6 Ocak 2017
Norveç Başbakanı Erna Solberg Brexit müzakerelerinin oldukça zor geçeceğini söyledi.
Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme’de Türkmenköy, beklediğinden daha alt sıralarda ilk yarıyı kapattı. Değerlendirme ise şöyle:
Türkmenköy (Mustafa Dereci)
Maçlara iyi başladık, ama haftalar ilerledikçe geriye düştük. Üst sıralardaki takımlarla oynadığımız 6 maçta da öne geçmemize rağmen, sonunu getiremedik. Kadro ve futbol olarak iyiydik. Bu arada takımda çok sayıda varolan 16-17 yaşlarındaki gençlerimizin tecrübesizliği sonuçlara olumsuz etki yaptı. Şimdi menajer değişikliği yaparak Yakup Seyer’i takımın başına getirdik. Son Yeni Boğaziçi maçında da tam anlamıyla patlama yaptık. İkinci yarıda play-off’tan uzak olmayacağımıza inanıyorum. İkinci yarıda yeni bir başlangıç yapacağız.
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