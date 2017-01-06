Londra Gazete
Son haberler
6 Ocak 2017 - Cemevi’nde çocuklar için yeni yıl eğlencesi
6 Ocak 2017 - Türkiye’ye tatile gidene bedava yemek
6 Ocak 2017 - “Katliamın sorumlusu AKP iktidarıdır”
6 Ocak 2017 - İngiltereli’lerden Halep’e gönül köprüsü
5 Ocak 2017 - Reina’da hayatını kaybedenlere dua
Home / Spor / TÜRKMENKÖY (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

TÜRKMENKÖY (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

— 6 Ocak 2017

MUSTAFA DERECİ (Türkmenköy)

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme’de Türkmenköy, beklediğinden daha alt sıralarda ilk yarıyı kapattı. Değerlendirme ise şöyle:

Türkmenköy (Mustafa Dereci)

Maçlara iyi başladık, ama haftalar ilerledikçe geriye düştük. Üst sıralardaki takımlarla oynadığımız 6 maçta da öne geçmemize rağmen, sonunu getiremedik. Kadro ve futbol olarak iyiydik. Bu arada takımda çok sayıda varolan 16-17 yaşlarındaki gençlerimizin tecrübesizliği sonuçlara olumsuz etki yaptı. Şimdi menajer değişikliği yaparak Yakup Seyer’i takımın başına getirdik. Son Yeni Boğaziçi maçında da tam anlamıyla patlama yaptık. İkinci yarıda play-off’tan uzak olmayacağımıza inanıyorum. İkinci yarıda yeni bir başlangıç yapacağız.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close