TÜRKMENKÖY (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme’de Türkmenköy, beklediğinden daha alt sıralarda ilk yarıyı kapattı. Değerlendirme ise şöyle:

Türkmenköy (Mustafa Dereci)

Maçlara iyi başladık, ama haftalar ilerledikçe geriye düştük. Üst sıralardaki takımlarla oynadığımız 6 maçta da öne geçmemize rağmen, sonunu getiremedik. Kadro ve futbol olarak iyiydik. Bu arada takımda çok sayıda varolan 16-17 yaşlarındaki gençlerimizin tecrübesizliği sonuçlara olumsuz etki yaptı. Şimdi menajer değişikliği yaparak Yakup Seyer’i takımın başına getirdik. Son Yeni Boğaziçi maçında da tam anlamıyla patlama yaptık. İkinci yarıda play-off’tan uzak olmayacağımıza inanıyorum. İkinci yarıda yeni bir başlangıç yapacağız.