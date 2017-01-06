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Yatırımcı güveni daha da zedelendi

— 6 Ocak 2017

Financial Times gazetesinde, 380 işadamı hakkında Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları suçlaması nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı haberi aktarılıyor.

“Son gözaltı kararları Türkiye zorlu bir dönemden geçerken geldi ve yatırımcı güvenini daha da zedeledi” denen haberde, Doğan Grubu’ndan da iki yöneticinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Haberde Türkiye ekonomisinin 2016’nın üçüncü çeyreğinde daraldığı hatırlatılıyor ve “Ekonomik küçülme kısmen yatırımcı ve tüketici güvenindeki erozyondan kaynaklanıyordu” diyor. (bbctürkçe)

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