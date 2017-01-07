6 ay süren yolculukta Çin Seddi’ni havadan görüntüledi

Gerçek uzunluğunun 20 bin kilometreyi aştığı söylenen Çin Seddi, İngiliz coğrafyacı ve yazar William Lindesay’in hayattaki en büyük tutkusu.

William Lindesay bu yüzden 30 yıl önce İngiltere’yi terk ederek Çin’e yerleşti.

Lindesay geçen yıl çocukları ile birlikte Çin’den Moğolistan’a uzanan 6 aylık bir yolculuğa çıktı ve drone (insansız hava aracı) içindeki kamerasıyla ile Çin Seddi’ni havadan görüntüledi.

Aile de yolculuklarını BBC’ye anlattı. (bbctürkçe)