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Colin Kazım’ın yeni takımı Corinthias

— 7 Ocak 2017

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians, Türk futbolcu Colin Kazım Richards’ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Colin Kazım ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

“ÇOK MUTLUYUM”

Geçen yıl Coritiba’ya transfer olarak Brezilya‘da forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını elde eden Colin Kazım, transferiyle ilgili olarak, “Dünya’nın en büyük kulüplerinden birinde forma giyeceğim için çok mutluyum.” ifadesini kullandı.

13 YILDA 13 KULÜP

Corinthians, Colin Kazım‘ın 13 yıllık profesyonel kariyerinde forma giyeceği 13. kulüp olacak. 30 yaşındaki futbolcu FenerbahçeGalatasaray ve Bursaspor‘un yanı sıra İngiltere‘nin Bury, Brighton and Hove Albion, Sheffield United ile Blackburn RoversFransa‘nın ToulouseYunanistan‘ın OlympiakosHollanda‘nın Feyenoord, İskoçya’nın Celtic ve Brezilya‘nın Coritiba ekiplerinde görev yaptı.

A Milli Futbol Takımı’nda 37 kez forma giyen hücum oyuncusu, FenerbahçeOlympiakosve Celtic ile lig şampiyonluğu yaşadı.(aa)

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