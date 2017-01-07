Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

Peckham’da göğüsten bıçaklama— 7 Ocak 2017
Güney Londra’nın Peckham bölgesinde geçen Salı günü meydana gelen olayda göğsünden bıçaklanan kişi için soruşturma başlatan polis tanıklar arıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede, Kıbrıs meselesine de değinildi.
İstanbul ve İzmir’deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden May, saldırılarda hayatlarını kaybeden masumların aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye’nin her zaman yanında olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunurken, Cenevre’de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.(aa)
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