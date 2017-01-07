GAZİANTEPSPOR (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

Gaziantepspor iyi futbolunu skorlara yansıtmayınca alt sıralarda kaldı. Gaziantepsporlu’ların değerlendirmesi özetle şöyle:

Gaziantepspor (Özgür Aksu)

Sezon başı hazırlıklarımızı her yık yeterince yapamadığımız için lige iyi başlagıç yapamıyoruz. Ama iyi bir kadromuz, yine iyi futbol oynayan ekibiz. Her yıl amacımız 1-2 gencimizi takıma ve lige kazandırmak. Tüm ligde en az yabancı futbolcu oynatan takım olma özelliğimiz var. En fazla iki yabancı oynatıyoruz. Fenerbahçe ve Kafkas Gençlik ile birlikte ikinci yarıda küme kalma mücadelesi yapacağız. Sonuçta kazanan biz olmak istiyoruz.