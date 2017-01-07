GAZİANTEPSPOR (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

Peckham’da göğüsten bıçaklama— 7 Ocak 2017
Güney Londra’nın Peckham bölgesinde geçen Salı günü meydana gelen olayda göğsünden bıçaklanan kişi için soruşturma başlatan polis tanıklar arıyor.
Gaziantepspor iyi futbolunu skorlara yansıtmayınca alt sıralarda kaldı. Gaziantepsporlu’ların değerlendirmesi özetle şöyle:
Gaziantepspor (Özgür Aksu)
Sezon başı hazırlıklarımızı her yık yeterince yapamadığımız için lige iyi başlagıç yapamıyoruz. Ama iyi bir kadromuz, yine iyi futbol oynayan ekibiz. Her yıl amacımız 1-2 gencimizi takıma ve lige kazandırmak. Tüm ligde en az yabancı futbolcu oynatan takım olma özelliğimiz var. En fazla iki yabancı oynatıyoruz. Fenerbahçe ve Kafkas Gençlik ile birlikte ikinci yarıda küme kalma mücadelesi yapacağız. Sonuçta kazanan biz olmak istiyoruz.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak