Heathrow Havalanında “terörle bağlantılı” kişi paniği

Heathrow Havalanında terör alarmı yaşandı. 4 Ocak Çarşamba öğle saatlerinde “terör ile ilişiği olma” suçundan Heathrow Havaalanında’da gözaltına alınan 50 yaşındaki bir adamın polis gözetiminde olduğu öne sürüldü.

Mısır’ın Kahire şehrinden gelen bir uçaktan inen ve Londra Metropolitan Polisinin özel terörle mücadele ekiplerinin gözaltına aldığı adamın, bagajında terör mesajları içerikli dokümanların olma olasılığı üzerinden gözetime alındığı belirtildi.

Londra Met Polisi’nden bir temsilci, gözaltının herhangi bir IŞİD veya Suriye durumu bağlantısı olmadığını, süregelen genel terörü önleme güvenliğinin kapsamı içine girdiğini belirtti.