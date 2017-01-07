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İngilizler Noel alışverişinde interneti tercih etti

— 7 Ocak 2017

 

İngiltere’de Noel ve yeni yıl döneminde mağaza satışları beklentinin altında kalırken, internet üzerinden yapılan satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 oranında artış kaydetti.

BDO Mağaza Satış Ölçümüne göre İngiltere’de Noel ve yeni yıl satışlarının gerçekleştiği aralık ayında mağazalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 daha az satış yaptı.

Öte yandan İngiltere’de geçen yılın aralık ayında online satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19’luk artış kaydetti.

Özellikle Noel haftası olarak bilenen 25 Aralık’a kadarki bir haftalık dönemde internetüzerinden satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artış görüldü.

İngiltere’de toplam perakende satış içerisinde internet üzerinden yapılan satışların payı yaklaşık yüzde 15 seviyesinde.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan BDO Toptan ve Perakende Satış Sorumlusu Sophie Michael, aralık ayında mağazalardaki satışların hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi.

Aralık ayında mağaza satışlarının 2015 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalmış olduğunu belirten Michael, 2015’teki satış seviyesinin 2014’e oranla yüzde 5,3 daha düşük olduğunu hatırlattı. (aa)

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