KAFKAS GENÇLİK (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

Kafkas Gençlik, zaman zaman sergilediği futbolla iddialı rakiplerine kök söktürdü. Onların ilk yarı maratonu değerlendirmesi şöyle:

Kafkas Gençlik (Halit Özgür)

Her sezon olduğu gibi yine iyi başlayamadık. Sonra bir ara toparlandık. Şu anda 6 puanımız var. Aslında çok iyi mücadele veriyoruz. Ama son vuruş noktalarına yeterince başarılı olamadık. İlk yarıdaki kaleci sorununu şimdi çözdük. 2-3 oyuncu da takviye yaptık. Alttaki play-off maçını oynamadan direkt kümede kalmak istiyoruz. Gaziantepspor ve Fenerbahçe’den sıyrılmaya, bazı sürpriz puanlar da kaparak ikinci yarıda rahat olmaya çalışacağız.