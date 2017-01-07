KAFKAS GENÇLİK (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

İngiltere Başbakanı May, Trump ile görüşecek— 6 Ocak 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ı 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninden sonra Beyaz Saray’da ziyaret edecek.
Kafkas Gençlik, zaman zaman sergilediği futbolla iddialı rakiplerine kök söktürdü. Onların ilk yarı maratonu değerlendirmesi şöyle:
Kafkas Gençlik (Halit Özgür)
Her sezon olduğu gibi yine iyi başlayamadık. Sonra bir ara toparlandık. Şu anda 6 puanımız var. Aslında çok iyi mücadele veriyoruz. Ama son vuruş noktalarına yeterince başarılı olamadık. İlk yarıdaki kaleci sorununu şimdi çözdük. 2-3 oyuncu da takviye yaptık. Alttaki play-off maçını oynamadan direkt kümede kalmak istiyoruz. Gaziantepspor ve Fenerbahçe’den sıyrılmaya, bazı sürpriz puanlar da kaparak ikinci yarıda rahat olmaya çalışacağız.
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