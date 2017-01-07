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‘Kıbrıs Evi’ büyük beğeni topladı

— 7 Ocak 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

‘Cyprus Kitchen’ olarak bilinen Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA) binasındaki Community Kitchen ‘Kıbrıs Evi’, yeni dekoru ve yeni yönetim kadrosuyla misafirlerine muhteşem bir yeni yıl gecesi yaşattı. ‘Kıbrıs Evi’ misafirleri özel yılbaşı partisinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Complete Wedding Services (Name of Quality Catering) yönetiminde birbirinden nefis Kıbrıs lezzetlerini Londra’da yaşayan geniş bir kesime sunmaya başlayan 628-630 Green Lanes Harringey London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.

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