‘Kıbrıs Evi’ büyük beğeni topladı

Peckham’da göğüsten bıçaklama— 7 Ocak 2017
Güney Londra’nın Peckham bölgesinde geçen Salı günü meydana gelen olayda göğsünden bıçaklanan kişi için soruşturma başlatan polis tanıklar arıyor.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
‘Cyprus Kitchen’ olarak bilinen Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA) binasındaki Community Kitchen ‘Kıbrıs Evi’, yeni dekoru ve yeni yönetim kadrosuyla misafirlerine muhteşem bir yeni yıl gecesi yaşattı. ‘Kıbrıs Evi’ misafirleri özel yılbaşı partisinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
Complete Wedding Services (Name of Quality Catering) yönetiminde birbirinden nefis Kıbrıs lezzetlerini Londra’da yaşayan geniş bir kesime sunmaya başlayan 628-630 Green Lanes Harringey London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.
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