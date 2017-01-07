Kuzey Londra’da polis atı otobüse bindi

6 ay süren yolculukta Çin Seddi’ni havadan görüntüledi— 7 Ocak 2017
Gerçek uzunluğunun 20 bin kilometreyi aştığı söylenen Çin Seddi, İngiliz coğrafyacı ve yazar William Lindesay’in hayattaki en büyük tutkusu.
Londra’da sabah saatlerinde halkın pek alışkın olmadığı bir görüntü, bölgede bulunanları şaşkına çevirdi. Islington’da bir otobüse binmeye çalışan polis atının kafalarda soru işareti yaratan fotoğrafı, gerçek sebepleri ortaya çıkana kadar birçok kişiyi hayrete düşürdü.
Konunun kısa sürece aslında otobüste bayılan bir kişi ile ilgilenmeye gelen polis memurunun “meraklı” atı olduğu ortaya çıkınca, hem sosyal medyada hem de olayın olduğu bölgede gülüşme sebebi oldu. Meraklı polis atının otobüs kapısından kafasını soktuğu anda çekilen fotoğrafları, atın sanki otobüse binmeye çalışırmış gibi bir hali olduğunu anımsattı.
Otobüste bayılan kişiye olay yerinde müdahale edildiği belirtilirken, Metropolitan Polisi Twitter’dan “polis memuru ve atının işbirliği” adı altında esprili bir gönderi paylaştı.
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