Kuzey Londra’da yılbaşı gecesi ayrı bir coşku vardı

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplum, 2017 yılına da büyük bir coşku içinde “merhaba” dedi. Şarkılar ve türkülerin söylendiği, halayların çekildiği, dansların edildiği yılbaşı gecesinde havai fişek ve oryantal gösterileri de büyük ilgi gördü.

CYPRUS GARDEN YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ…

Londra’nın en ünlü eğlence mekanı Cyprus Garden, misafirlerine yılbaşı gecesinde de doyumsuz bir eğlence yaşattı. Mekanı dolduran konuklar, muhteşem dans ve havai fişek gösterileriyle 2017’ye “merhaba” dedi.

Toplumun büyük beğenisini kazanan Peri Aziz, Devrim Baca, Eray ve şovmen Kerem Ergen’in sahne aldığı yılbaşı gecesinde konuklar, adeta kendilerinden geçti. 2016 yılının son saatleri yaklaştıkça eğlencenin tavan yaptığı Cyprus Garden’da yeni yıla girenler, 2017’nin böylesine coşku içinde geçmesini temenni ettiler.

Sizler de Cyprus Garden’da her Cumartesi akşamı muhteşem şovlar eşliğinde eğlenmek için Ediz Hastunç’a 077 4134 1031, Engin Yorgancı’ya ise 077 3841 0870 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz.