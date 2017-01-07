Peckham’da göğüsten bıçaklama

Güney Londra’nın Peckham bölgesinde geçen Salı günü meydana gelen olayda göğsünden bıçaklanan kişi için soruşturma başlatan polis tanıklar arıyor.

Bıçaklandıktan sonra sonra Rye Lane’deki Asda Süpermarket’e gelerek alarm veren 26 yaşındaki yaralı kişinin yardımına ambulans ve polis ekibi koştu. Güney Londra’daki bir hastaneye kadırılan kişinin ciddi yaralar aldığı, ancak bunların hayati sorun taşımadığı belirtildi.

Southwark Police’inden DC Rebecca Whiteley, “Bu saldırı günün en yoğun saatinde, insanların işten evlerine dönüşü esnasında oldu. Ancak kurban daha ağır yaralar almadığı için şanslıydı. Hala bıçaklamanın tam nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olabilecek kişilerin temasını bekliyoruz” dedi.

Aynı yolda bu olaydan bir gün önce yaşanan diğer bıçaklama olayında da bir genç kolundan yaralanmıştı.

Bilgi sahibi olanların 101 veya Crimestoppers’ın 0800 555 111 numalarından polis aramaları istendi.