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Polisin öldürdüğü kişi Müslüman çıktı

— 7 Ocak 2017

Polis kurşunuyla hayatını kaybeden Muhammad Yassar Yaqub, 28 yaşındaydı.

İngiltere’de polisin önceki gün düzenlediği operasyonda vurularak öldürülen kişinin Pakistan asıllı Müslüman İngiliz vatandaşı olduğu bildirildi.

Bradford kenti yakınındaki M62 otoyolunda önceki akşam düzenlenen operasyonda polisin kurşunlarıyla hayatını kaybeden kişinin kimliği Pakistan asıllı Müslüman İngiliz vatadaşı Muhammad Yassar Yaqub (28) olarak açıklandı. Yasa dışı silah bulundurduğu yönünde alınan ihbar üzerine kullandığı araç otoyolda polis tarafından durdurulan bir kişinin öldürüldüğü bildirilmişti. Yaqub, polisin açtığı ateş sonucunda ön camına 3 kurşunun isabet ettiği aracının içinde hayatını kaybetmişti. Polis Yaqub’un aracında yapılan aramada yasa dışı bir silah bulduğunu açıklarken, Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yaqub’un cesedine otopsi yapılması ve olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi bekleniyor. İngiltere ve Galler’de son 9 ayda polisin açtığı ateşe sonucu hayatını kaybeden 5’inci kişi olan Yaqub’un, 2009 yılında cinayete teşebbüs suçuyla yargılandığı ancak delil yetersizliğinden beraat ettiği bildirildi. Yaqub’un aile fertleri olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, İngiliz ulusal basınınında yer alan haberlerde Yaqub’un ölümünün uyuşturucu bağlantılı olabileceği iddiasına yer verildi.

 BRADFORD’DA PROTESTO

Öte yandan Bradford’da bir grubun Yaqub’un öldürülmesini protesto için bir otoyolu trafiğe kapattığı bildirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı protestoyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin “Polis cinayet işleme” yazılı bir pankart taşıdıkları görüldü.

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