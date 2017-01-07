‘Takeaway’ yemek hayatına mal oldu— 7 Ocak 2017
İngiltere’nin Lancashire bölgesinin Oswaldtwistle şehrinde yaşayan öğrenci kız, Megan Lee, yediği takeaway bir yiyecek sonrası hayatını kaybetti.
İngiltere’nin Lancashire bölgesinin Oswaldtwistle şehrinde yaşayan öğrenci kız, Megan Lee, yediği takeaway (hazır paket) bir yiyecek sonrası hayatını kaybetti.
Aralık ayının son Cuma günü meydana gelen olayda 15 yaşındaki Lee, evinde şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirerek acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak küçük Megan yeni yılın ilk günü doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Polis, şimdi olayın soruşturmasını başlattı.
Megan’ın anne –babası Gemma ve Adam, onun için ‘rol model’, ‘ilham veren’, ‘prenses’ kelimelerini kullanırken, acılarının çok büyük olduğunu vurguladı. Anne-baba yaptıkları açıklamada, “Kalplerimiz, güzel kızımızın bir anda aramızdan kayıp gitmesiyle parçalanmış durumda. Megan, okulu çok severdi, tiyatrodan ve müzikal oyunlardan büyük zevk alırdı. O, her zaman gülümseyen bir yüze, sevgi dolu kalbe sahipti” dedi.
Lancashire Police sözcüsü konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Oswaldtwistle’den 15 yaşındaki bir kızın ciddi bir alerjik reaksiyon sonrasında Royal Blackburn Hospital’da hayatını kaybettiği ölümü araştırıyoruz. Hyndburn bölgesinde paket hazır yiyecek yedi. Şu anda çeşitli sorular soruyoruz” şeklinde konuştu. Sözcü, ölüm sonrası otopsinin yapıldığını, ancak henüz bu konuda polise sonuçların gelmediğini de kaydetti.
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