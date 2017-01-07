United’ın 4-0 kazandığı maçta Rooney rekor kırdı

Peckham’da göğüsten bıçaklama— 7 Ocak 2017
Güney Londra’nın Peckham bölgesinde geçen Salı günü meydana gelen olayda göğsünden bıçaklanan kişi için soruşturma başlatan polis tanıklar arıyor.
Manchester United, FA Cup dördüncü turunda Reading’i 4-0 yenerek elerken, maçın ilk golüne imzasını atan Wayne Rooney yeni bir rekor kırdı.
Oyunun 7.dakikasında skoru 1-0 yapan Rooney, Manchester United forması altında 249. golünü atarak Sir Boby Charlton’a ait olan rekoru 44 yıl sonra eline geçirdi.
Sahası Old Trafgford’da 74 bin 396 futbolsever önünde Championship takımı Reading’i konuk eden Manchester United, turu çok kolay geçti. Henüz 7. dakikada Wayne Rooney’in attığı golden sonra 15. dakikada sahneye çıkan Martial ilk yarının skorunu 2-0 yaptı. İkinci yarıda bu kez United’ın genç yıldızı Rashford, 75 ve 79. dakikalarda takımına iki gol daha kazandırıp, skoru 4-0 olarak belirledi.
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