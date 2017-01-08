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Londra Metrosu’nda grev başladı

— 8 Ocak 2017


Londra’da 4 bin dolayında metro çalışanı bu akşam saat 18.00’den itibaren 24 saat sürecek grev başlattı. Grevin şehir içi ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Londra metrosu, 275 istasyonu ve yaklaşık 4.5 km uzunluğundaki ağıyla günde 3 milyondan fazla yolcu taşıyor. Demiryolu Çalışanları Sendikası (RMT) ile Londra Ulaşım Servisi (TfL) arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine grev takvimi uygulamaya konuldu. Sendika, özellikle bilet satış ofislerinin kapanmasıyla doğacak iş kayıplarının önüne geçilmesini istiyor.

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