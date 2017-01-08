Londra Gazete
Son haberler
7 Ocak 2017 - Siber güvenlik
7 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
7 Ocak 2017 - Atatürk’e hediye edilen “Gramofon”
6 Ocak 2017 - Limasollular Derneğinden Küçük ve Denktaş’a mevlit
6 Ocak 2017 - Cemevi’nde çocuklar için yeni yıl eğlencesi
Home / Kıbrıs / Akıncı, 25 kişilik bir heyetle Cenevre’ye gidiyor

Akıncı, 25 kişilik bir heyetle Cenevre’ye gidiyor

— 8 Ocak 2017

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’de yapılacak Kıbrıs Zirvesi ve Beşli Kıbrıs Konferansı’na katılmak üzere bugün Cenevre’ye gitmek üzere saat 13:00’te KKTC’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 25 kişilik Cenevre heyetinde, Cumhurbaşkanı Müzakerecisi, Özdil Nami, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Müzakere Heyeti Üyesi ve Dışilişkiler Uzmanı İpek Genç, Müzakere Heyeti Üyeleri Aslı Erkmen, Sertaç Güven, Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Mülkiyet Komitesi Üyesi Layık Mesutoğlu, I. Derece Kadastro Sorumlusu Ahmet Alemdar, Harita Mühendisi Aslı Oral ve teknik uzmanlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eşi Meral Akıncı eşlik edecek.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close