Akıncı, 25 kişilik bir heyetle Cenevre’ye gidiyor

Londra’da soğuklar nedeniyle evsizlere acil sığınma evleri— 8 Ocak 2017
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan gelen sert kış koşullarına karşın Londra sokaklarında kalan evsizlere acil sığınma evlerinin açılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’de yapılacak Kıbrıs Zirvesi ve Beşli Kıbrıs Konferansı’na katılmak üzere bugün Cenevre’ye gitmek üzere saat 13:00’te KKTC’den ayrılacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 25 kişilik Cenevre heyetinde, Cumhurbaşkanı Müzakerecisi, Özdil Nami, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Müzakere Heyeti Üyesi ve Dışilişkiler Uzmanı İpek Genç, Müzakere Heyeti Üyeleri Aslı Erkmen, Sertaç Güven, Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Mülkiyet Komitesi Üyesi Layık Mesutoğlu, I. Derece Kadastro Sorumlusu Ahmet Alemdar, Harita Mühendisi Aslı Oral ve teknik uzmanlar yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eşi Meral Akıncı eşlik edecek.
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