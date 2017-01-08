Bahşişlerine el konulan Harrods çalışanları isyanda— 8 Ocak 2017
Londra’daki dünyaca ünlü Harrods Mağazası’nın çalışanları müşterilerin bıraktığı bahşişin yüzde 75’ine işletme sahiplerinin el koymasına öfkeli.
Londra‘daki dünyaca ünlü Harrods Mağazası’nın çalışanları müşterilerin bıraktığı bahşişin yüzde 75’ine işletme sahiplerinin el koymasına öfkeli.
United Voice of World adlı sendikanın öncülüğünde toplanan eylemciler, mağazanın önüne “Bizim bahşişlerimizi çalmayın” yazılı pankartlar astı. Londra‘nın en işlek ve turistik caddelerinden Knightsbridge’i trafiğe kapatan göstericilerden biri havai fişek attığı gerekçsiyle polis tarafından gözaltına alındı. Gösteri boyunca çok sayıda polis görev yaptı.
YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Lüks ve pahalı olarak bilinen Harrods’un el koyduğu bahşişin yılda 2.5 milyon sterlini bulduğu belirtiliyor. Harrods’tan yapılan açıklamada, mağaza içindeki 16 restoranda çalışan 450’den fazla şef ve garsondan oluşan personelin asgari ücretin üzerinde ve adil maaş aldığı, bahşiş uygulamasının yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.
Harrods’un sözcüsü, otelcilik sektöründeki tronc sistemini uyguladıklarını belirterek, çalışanlara en iyi hizmeti vermek için ücret politikalarının düzenli olarak gözden geçirildiğini söyledi. Bu konuda iyileştirmeler yapmak için son aylarda adımlar attıklarını kaydeden sözcü, “Bu konuyla doğrudan ilgileniyoruz” dedi.
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