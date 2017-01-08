Dertli Divani ile Londra’da Mekteb-i İrfan

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde irfan dersleri başladı.

Dertli Divani Baba tarafından İAKM ve Cemevinde 10 haftalık irfan dersleri yapılacak. 6 Ocak Cuma günü başlayan irfan dersleri saat 20.00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek.

Ozanlık ve zakirlik geleneğinin halen canlılığını sürdüren Urfa’nın Kısas beldesinde yetişen Dertli Divani, çocukluk ve gençlik yıllarında buradaki muhabbet ve cem ortamlarında bulunarak kültüre, inanca dair bilgiler edinmiş, kendisini yetiştirmiştir.

Büryani mahlasıyla bilinen, Babası Hamdullah Baba da kendisi için bir okul olmuştur. Dedesi Ahmet Baba ve Babası Hamdullah Baba, Hacı Bektaş Veli Dergâhı tarafından icazetli olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde dedelik hizmeti yapmıştır. 7 Kasım 1990 yılında babası Hakk’a yürüdükten sonra Dertli Divani bu hizmeti de yapmaya başlamıştır.

Yaptığı bu hizmetlerden dolayı UNESCO tarafından 2010 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü”ne layık görülmüştür.