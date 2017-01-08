Erdoğan’ın Cenevre’ye katılmayacağı iddiası

Londra’da soğuklar nedeniyle evsizlere acil sığınma evleri— 8 Ocak 2017
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan gelen sert kış koşullarına karşın Londra sokaklarında kalan evsizlere acil sığınma evlerinin açılacağını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre’de 12 Ocak’ta yapılacağı ifade edilen 5’li zirveye katılmayacağı iddia edildi.
Bazı haber sitelerinin RİK’in New-York muhabirine dayandırdığı haberlere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan Cenevre Konferansı’na katılmayacağı yazılsa da, resmi kaynaklar bu iddiayı doğrulamadı.
KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre’de yapılacağı ifade edilen 5’li zirveye katılmayacağını doğrulamazken, ‘sadece iddia’ yorumu yapıldı. (Yenidüzen)
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