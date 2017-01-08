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FENERBAHÇE (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

— 8 Ocak 2017

ŞENOL BAYRAM (Fenerbahçe)

Sezona hazırlıksız başlayan Fenerbahçe, kötü sonuçlarla ligin dibine yerleşti. Fenerbahçe için devre değerlenirmesi şöyle yapıldı:

Fenerbahçe (Şenol Bayram)

Aslında bu sezon lige devam etmeyecektik. Buna rağmen daha sonra devam kararı aldık. İlk yarıdaki bu durumuzda sezon başı yaşadığımız problemler etkili oldu. Hiç hazırlık yapmadan lige başladık. Yeni futbolcuları tanımadan, lig maçında deneyerek  haklarında karar veriyorduk. Bazı futbolcular bizim için lisans imzaladılar, ama bugüne kadar onların yüzlerini bir daha görmedik. Antrenör problemleri de bunlara eklendi. Son haftalarda takım yavaş yavaş kendine geldi. Özellikle Yeni Boğaziçi ile oynadığımız  kupa maçında çok iyiydik. Bana büyük ümit verdi. Şimdi bu iki haftalık arada kadroya bazı takviyeler yapmaktayız.  Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sahada herşeyi göreceğiz.

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