Florida’daki katliamda İpswich’li büyükanne hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Cuma günü ABD’nin Florida kentindeki Forth Lauderdale Hava limanındaki saldırıda hayatlarını kaybeden beş kişiden biri olan 80 yaşındaki İngiliz büyükanne Olga Voltering’in ölümü yaşadığı bölgede büyük üzüntü yarattı.

İngiltere’nin Suffolk bölgesinin Ipswich kentinden olan, ancak ABD’de emekli hava kuvvetleri personeli olan eşi Ralph ile Georgia’nın Atlanta kentinde yaşamını sürdüren Olga Woltering’in tatil için yola çıktığı esnada saldırganın kurşunlarına hedef olduğu öğrenildi. Yaşı çiftin, bir gemi ile tatil yolculuğuna başlamak için evlerinden ayrıldıkları belirtildi.

Yaşlı kadını tanıyanlar onun, değerli özelliklere sahip, çok tatlı bir bayan olduğu görüşünde birleşirken, ölümünün çok büyük trajedi olduğunu söyledi.

1978 yılından beri üye olduğu Katolik Kilisesi’nin papazı Fernando Molina-Restrepo, “Olga şimdiye kadar tanıdığım en sevinç dolu, sevecen ve kararlı insanlardan biriydi. Fazla farkedilmeyen İngiliz aksanıyla gördüğü herkese “Aşkım” diye hitap ederdi. Huzur içinde olsun” dedi.

Eski bir Ulusal Muhafız askeri ve Irak savaş gazisi olan 26 yaşındaki Esteban Santiago’nun Alaska’dan gelerek Fort Lauderdale havalanında yaptığı katliamda beş kişi hayatını kaybederken, altı kişi de yaralandı. Saldırgan olaydan sonra polise teslim oldu.