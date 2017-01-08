Londra Gazete
Son haberler
8 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
7 Ocak 2017 - Siber güvenlik
7 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
7 Ocak 2017 - Atatürk’e hediye edilen “Gramofon”
6 Ocak 2017 - Limasollular Derneğinden Küçük ve Denktaş’a mevlit
Home / İngiltere ve Londra / Florida’daki katliamda İpswich’li büyükanne hayatını kaybetti

Florida’daki katliamda İpswich’li büyükanne hayatını kaybetti

— 8 Ocak 2017

Büyükanne Olga Voltering.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD’nin Florida kentindeki Forth Lauderdale Hava limanındaki saldırıda hayatlarını kaybeden beş kişiden biri olan 80 yaşındaki İngiliz büyükanne Olga Voltering’in ölümü yaşadığı bölgede büyük üzüntü yarattı.

İngiltere’nin Suffolk bölgesinin Ipswich kentinden olan, ancak ABD’de emekli hava kuvvetleri personeli olan eşi Ralph ile Georgia’nın Atlanta kentinde yaşamını sürdüren Olga Woltering’in tatil için yola çıktığı esnada saldırganın kurşunlarına hedef olduğu öğrenildi. Yaşı çiftin, bir gemi ile tatil yolculuğuna başlamak için evlerinden ayrıldıkları belirtildi.

Yaşlı kadını tanıyanlar onun, değerli özelliklere sahip, çok tatlı bir bayan olduğu görüşünde birleşirken, ölümünün çok büyük trajedi olduğunu söyledi.

Olga Voltering, eşi Ralph, torunlarıyla.

1978 yılından beri üye olduğu Katolik Kilisesi’nin papazı Fernando Molina-Restrepo, “Olga şimdiye kadar tanıdığım en sevinç dolu, sevecen ve kararlı insanlardan biriydi. Fazla farkedilmeyen İngiliz aksanıyla gördüğü herkese “Aşkım” diye hitap ederdi. Huzur içinde olsun” dedi.

Eski bir Ulusal Muhafız askeri ve Irak savaş gazisi olan 26 yaşındaki Esteban Santiago’nun Alaska’dan gelerek Fort Lauderdale havalanında yaptığı katliamda beş kişi hayatını kaybederken, altı kişi de yaralandı. Saldırgan olaydan sonra polise teslim oldu.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close