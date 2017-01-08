Giroud atıyor, Arsenal kazanıyor: 2-1

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) üçüncü tur maçında Arsenal, rakip sahada Preston North End’i 2-1 yenerek eledi.

Championship’te yer alan rakibi karşısında Arsen Wenger sahaya Mesut Özil, Sanchez, Walcott ve Laurent gibi önemli as elemanlarından yosun bir Arsenal’i sahaya sürdü. Karşılaşmaya iyi başlayan Preston daha 7. dakikada Robinson’un vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bu yarıda daha etkili ataklar yapan evsahibi takım iki mutlak gol fırsatını da değerlendiremedi.

İkinci yarıya adeta golle başlayan Arsenal, 46. dakikada Ramsey’in yakın mesafeden attığı golle skora dengeyi getirdi. Bu yarıda oyuna daha çok hakim olan Arsenal, turu getiren golü de 89. dakikada son haftaların golcüsü Giroud ile ulaştı ve maçı 2-1 kazanarak FA Cup’ta dördüncü tura yükseldi. Karşılaşmayı 22 bin 185 biletli futbolsever izledi.