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İngiltere’de diplomatlar Brexit zammı istiyor

— 8 Ocak 2017

İngiltere‘de diplomatlar ve üst düzey devlet personeli Brexit’den dolayı artan yoğun iş ve sorumluluklardan dolayı maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.
Guardian gazetesinin haberine göre üst düzey kamu çalışanları ile diplomatların, Avrupa Birliği‘nden ayrılma sürecinde üzerlerine düşen yoğun iş ve sorumlulukların yanısıra var olan sorumluluklarını yerine getirmekte zorlandıklarını ve daha uzun saatler çalışmak zorunda kaldıklarını yazdı.
İngiltere’de diplomat ve üst düzey kamu personelini temsil eden The First Division Association yaptığı değerlendirmede, (FDA) bu kişilerin maaşlarının daha geniş küresel pazar ile karşılaştırıldığında, uyumlu olmadığını açıkladı.
FDA’in yaptığı ankete göre yüzde 94 dolayında üst düzey kamu yetkilisi aldıkları maaşın amaca hizmet etmediği cevabını verdi.
Söz konusu çağrı, geçtiğimiz hafta İngiltere‘nin AB‘den sorumlu Büyükelçisi Sir Ivan Rogers’ın istifasının ardından geldi. (DHA)

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