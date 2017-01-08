İngiltere’de otomobil satışında rekor

Londra Metrosu’nda grev başladı— 8 Ocak 2017
Londra’da 4 bin dolayında metro çalışanı bu akşam saat 18.00’den itibaren 24 saat sürecek grev başlattı.
İngiltere‘de toplam otomobil satışının geçen yıl itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.
Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada ülkede 2016 yılı itibarıyla toplam motorlu araç (otomobil) satışının bir önceki yıla oranla yüzde 2 artarak 2 milyon 692 bin adede ulaştığı belirtildi.
SMMT’den yapılan açıklamada geçen yıl itibarıyla otomotiv sektöründe yaşanan rekor satış rakamlarına rağmen 2017 yılında benzer bir artışın yaşanmasının beklenmediği kaydedildi.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, İngiltere‘de otomobil satışlarında bu yıl için yüzde 5-6 oranında azalma beklendiğini belirtti.
Hawes, İngiltere otomotiv sektörünün, müşterilere toplam 44 marka ve yaklaşık 400 farklı model seçeneği sunduğunu hatırlatarak, en çok satan araç modellerinin ise Ford Fiesta, Vauxhall Corsa ve Ford Focus olduğunu kaydetti. (aa)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak